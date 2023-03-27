Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü

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27/03/2023

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Suudi Arabistan'da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü

Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, umrecileri taşıyan otobüsün kazanın etkisiyle devrilerek alev alması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen medyasına göre ise kaza yapan otobüs, Yemenli umre ziyaretçilerini taşıyordu.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

27/03/2023 23:00
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TAGS: Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 ölü
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