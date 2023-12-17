Suudi Arabistan'daki yıldızların değeri çakıldı: Merih Demiral, Neymar, Mane...

Suudi Arabistan Pro Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Neymar, Merih Demiral, Sadio Mane dahil birçok yıldız futbolcunun değerinin düştüğü gözlemlendi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri Transfermarkt tarafından güncellendi. Birçok yıldızın değerinde düşüş görülürken Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Talisca, Moussa Dembele, Alex Telles gibi isimlerin değerleri sabit kaldı.

Neymar: 45 milyon euro (Değişim: -5 milyon euro)

Fabinho: 35 milyon euro (Değişim: -3 milyon euro)

Sergej Milinkovic-Savic: 35 milyon euro (Değişim: -5 milyon euro)

Otavio: 30 milyon euro (Değişim: -5 milyon euro)

Roger Ibanez: 25 milyon euro (Değişim: -3 milyon euro)

Seko Fofana: 20 milyon euro (Değişim: -4 milyon euro)

Allan Saint-Maximin: 20 milyon euro (Değişim: -4 milyon euro)

Sadio Mane: 20 milyon euro (Değişim: -5 milyon euro)

Marcelo Brozovic: 18 milyon euro (Değişim: -2 milyon euro)

Yannick Carrasco: 18 milyon euro (Değişim: -2 milyon euro)

Merih Demiral: 18 milyon euro (Değişim: -2 milyon euro)

Riyad Mahrez: 16 milyon euro (Değişim: -2 milyon euro)

Roberto Firmino: 10 milyon euro (Değişim: -5 milyon euro)

N'Golo Kante: 10 milyon euro (Değişim: -2 milyon euro)

Henry Onyekuru: 4.5 milyon euro (Değişim: -300 bin euro)

Romain Saiss: 3.5 milyon euro (Değişim: -500 bin euro)

Djaniny: 3.5 milyon euro (Değişim: -500 bin euro)

Jason Denayer: 3.5 milyon euro (Değişim: -500 bin euro)

Ezgjan Alioski: 3 milyon euro (Değişim: -1 milyon euro)

Marcel Tisserand: 2.5 milyon euro (Değişim: -300 bin euro)

Bernard Mensah: 2.3 milyon euro (Değişim: -100 bin euro)

Anthony Nwakaeme: 2 milyon euro (Değişim: -200 bin euro)