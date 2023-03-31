Suudi Arabistan'dan ayrılan Herve Renard yeni takımına imzayı attı

Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, ülkesi Fransa'ya döndü.

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31/03/2023

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Suudi Arabistan'dan ayrılan Herve Renard yeni takımına imzayı attı

Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamın, milli takımı 2023 FIFA Dünya Kupası ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na götüreceği kaydedildi.

Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Fransız teknik adamın çalıştırdığı Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilerden Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmıştı.

Renard'nın talebi üzerine Suudi Arabistan ile sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti.

31/03/2023 09:34
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TAGS: Suudi Arabistan, Herve Renard,
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