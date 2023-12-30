Suudi cephesinden Süper Kupa'da yaşananlarla ilgili ilk açıklama

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'nin dün akşam Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelmesi planlanıyordu.

Ancak Suudi yetkililerin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk tişörtü ve pankartı talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından iki takım da sahaya çıkmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi.

Öte yandan Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa'yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Süper Kupa maçının organizatörlerinden olan Riyadh Season'dan yapılan açıklama şöyle:

"Maçın kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ile stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.”