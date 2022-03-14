Suudi konsorsiyum Chelsea yarışına dahil oldu

Roman Abramovich sonrası Chelsea'nin akıbeti belirsizliğini korurken, Londa kulübü için Suudi konsorsiyum teklif verdi.

İngiltere Premier Lig yönetimi, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyurmuştu.

Krizden etkilenen Maviler, acilen bir satışa ihtiyaç duyuyor. CBS Sports'tan Ben Jacobs'un haberine göre, Suudi Medya Grubu Chelsea için yarışa girdi.

Ne kadar teklif edildi?

Mohamed Alkhereiji liderliğindeki özel Suudi konsorsiyum, Chelsea'yi satın almak için 2,7 milyar sterlinlik bir teklifte bulundu.

Haberde Suudi Medya Grubu'nun Muhammed bin Khalid Al Saud'dan finansman bulma konusunda destek aldığı da belirtildi.

Khalid Al Saud, Kamu Yatırım Fonu'nun hisselerine sahip olduğu devlete ait bir şirket olan Saudi Telecom Company'nin başkanı konumunda.

Chelsea'nin banka hesabının Barclays tarafından geçici olarak dondurulduğu bildirildi. Öte yandan kulübün forma sponsoru Three, anlaşmanın geçici olarak askıya alınmasını talep etmişti.

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14/03/2022 19:14