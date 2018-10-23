HABER KIBRIS

Suudi Kral, Kaşıkçı'nın ailesini konuk etti

Suudi Haber Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın ailesini konuk ettiğini duyurdu.

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23/10/2018

Suudi Kral, Kaşıkçı'nın ailesini konuk etti

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Kaşıkçı'nın ailesini konuk ettiği açıklandı. Görüşmeye, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da katıldığı belirtildi.

SUUDİ KRAL: KİM OLURSA OLSUN CEZALANDIRILACAK

Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.

Kral Selman, "Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacak. Ölümünden sorumlu olanlar ve görevini yerine getirmeyenler, kim olursa olsun hesap verecek" ifadelerini kullandı.

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TAGS: Suudi Kral, Kaşıkçı, haber, kıbrıs
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