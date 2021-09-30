Suudi Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı

Suudi Prenses Rima bint Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in videosunu paylaştı.

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30/09/2021

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Suudi Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensin görüntüsünü paylaştı

2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.

Twitter'da prensin videosunu paylaşan Prenses Rima, "En kıymetlim, Tanrı seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.

Prenses Rima tarafından paylaşılan görüntülerde Prens Velid'in bir yaşam destek makinesine bağlı olduğu ve üzerinde 'Ülkemiz kalbimizde' yazısı bulunan Suudi Arabistan bayrağının bulunduğu görülüyor.

Velid'in babası Prens Halid, oğlunun tamamen iyileşeceğini umuyor. Halid, “Biri bana, neden oğlumun ölümüne izin vermediğimi sordu. Ona, Tanrı'nın onun kazada ölmesini istemesi durumunda oğlumun mezarında olacağını söyledim" dedi.

Geçen yıl Ekim ayında kız kardeşi Prenses Noura bint Talal, Prens Velid'in parmaklarını oynattığı bir videoyu Twitter hesabında paylaşmıştı. Yaptığı paylaşımda Noura, "Sevgili Halid bin Talal Velid'in değerli oğlu, emriyle dilediğini dirilten Allah'a hamd olsun. Seni sağlığına kavuşturan Allah'a hamd olsun, Allah'ın gücünden ümit kesme" ifadelerini kullanmıştı.

30/09/2021 16:45
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TAGS: Suudi Prenses, uyuyan, prens, haberkırbıs,
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