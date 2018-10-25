Suudi savcı: Kaşıkçı cinayeti planlı

Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü artık kesinleşti. Son dakika bilgisine göre Arap Basını soruşturmayı yürüten Suudi Savcının Cemal Kaşıkçı cinayetinin planlı bir cinayet olduğunu açıkladığını yazdı.

Cemal Kaşıkçı suikastı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arap Basını Savcılık kaynaklarına dayanarak bir haberi son dakika olarak geçti. Edinilen bilgiye göre Savcı, Kaşıkçı olayının hem cinayet olduğunu hem de 'planlı' olduğunu doğruladı.

"BU PLANLI BİR CİNAYET"

Suudi Arabistan basını Suudi Savcı'nın Cemal Kaşıkçı soruşturmasında edindiği bilgilere göre olaya "Planlı Cinayet" dediğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...