Suudiler şimdi de Inter'i istiyor!

Dünyanın dört bir yanından zengin iş adamları ve şirketler, son yıllarda Avrupa futboluna ciddi yatırım yapıyor. Chelsea, Manchester City ve PSG bu yatırımla seviye atlayan kulüplerden bazıları. (Fanatik)

Son olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), uzun süredir peşinde koştuğu Newcastle United’ın hisselerinin yüzde 80’ini 350 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Bu anlaşma sonrasında Newcastle’ın yapacağı transferler merakla beklenirken, PIF bir büyük hamle için daha kolları sıvadı.

Suudi fonun şimdi de İtalya’da geçen yıl şampiyonluğa uzanan İnter Milan’ın peşine düştüğü belirtildi. Fonun yöneticileri İnter’in Çinli sahibi Steven Zhang bir görüşme gerçekleştirdi.

Calciomercato’da yer alan habere göre PIF, İtalyan devini satın almak için 1 milyar Euro’yu gözden çıkarttı. Zhang’in de yapılan teklife sıcak baktığı kısa süre içerisinde anlaşmanın tamamlanabileceği öğrenildi.

Yapılan yorumlarda PIF’nin, Avrupa’da Suudi Arabistan’ın imajını güçlendirmek için futbolu araç olarak kullanmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda İnter’in satın alınmasının ardından Fransa’dan da bir takım için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

PIF’nin bu ülkedeki ilk hedefinin, Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya olduğu öne sürüldü.

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14/10/2021 13:57