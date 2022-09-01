Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi.

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01/09/2022
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Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.

Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

01/09/2022 09:25
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TAGS: kanal, süveyş, gemi,
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