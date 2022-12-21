''Suya erişim, her çocuğun hakkıdır'' projesi, hedefine ulaştı

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz içerisinde yer alan, “Suya erişim, her çocuğun hakkıdır” projesi, Cypri Cola (Evsu) desteğiyle hedefine ulaştı. Proje kapsamında, altı ilçemizde yer alan ve öğrenci sayısı en yüksek olarak belirlenen 6 ilköğretim okulunun her birinde okul yönetimi tarafından belirlenen öğrencilerin su alabilmeleri sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Başkanı Umure Örs ile Cypri-Cola (Evsu) Direktörü Ahmet Gürtuna bu anlamlı iş birliği kapsamında bir araya geldi. KTEV Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı görüşmeye Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Selin Cansunar Üresin de yer aldı.

Ali Gürler: “Kişilerin, kurumların duyarlılığı sayesinde platform büyüyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, gonuldenbagliyiz.biz platformunun ülkemizde sesini duyurduğuna ve bunun sevindirici olduğuna değindi. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sosyal sorumluluğa yıllardır verdikleri desteği aktaran Gürler, benzer desteklerin halkımız tarafından da kolayca yapılabilmesi için hayata geçirdikleri dijital platform üzerinden devam etmesinin gurur verici olduğunu aktardı. Gürler, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın ihtiyaçlı çocukların suya erişimi için açtığı projenin Cypri-Cola (Evsu) tarafından hayat bulmasından dolayı Direktör Ahmet Gürtuna’ya teşekkürlerini ileterek bu davranışların örnek alınmasını dilediğini söyledi.

Gürtuna: “Çocuklara karşı duyarlılığımız büyüktür”

Cypri-Cola (Evsu) Direktörü Ahmet Gürtuna da görüşmedeki konuşmasında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’ndaki farklı projelere de destekleri olduğunu aktararak gonuldenbagliyiz.biz projesindeki bu projeyle de çocukların evlerine su katkısı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu tarz katkıların, insanların duyarlılığının bilinçlenmesinden bunun da eğitimden geçtiğine vurgu yapan Gürtuna yeni yıla sayılı günler kala bu projenin kendileri için daha bir anlamlı olduğuna da değindi. Bu projelerin ve katkıların artmasını dilediğini söyleyen Gürtuna şu ana kadar katkı koyan herkese de ayrıca teşekkür etti.

Örs: “gonuldenbagliyiz.biz platformu ile ikinci projemizin hayat bulması gurur verici”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs ise görüşmedeki konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hayata geçirdiği platform sayesinde ikinci projelerinin hayat bulmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. “gonuldenbagliyiz.biz platformunun bir paydaşı olmaktan eğitime, çocuklarımıza verilen desteklerden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu proje için de katkılarını esirgemeyen, yıllardır bizleri farklı projelerimizde de yalnız bırakmayan duyarlılık gösteren Cypri-Cola’ya ve Direktörü Ahmet Gürtuna’ya teşekkürlerimi sunarım” dedi. “gonuldenbagliyiz.biz platformu olmasa bugün bunları konuşamazdık” diyen Örs tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür etti.

Görüşme sonunda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Başkanı Umure Örs, gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden bağış yapan Cypri Cola (Evsu) Direktörü Ahmet Gürtuna’ya teşekkür sertifikası takdim etti.

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21/12/2022 16:22