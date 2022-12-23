Suyu bu şekilde içmek bağışıklığın gücünü tavan yaptırıyor!

Yeterli su almak, vücudunuzu sağlıklı ve mutlu tutmak için çok önemlidir. Vücudumuzun %70'i sudan oluşur, bu nedenle vücudumuzu susuz bırakmamız hiç de akıllıca olmaz. Susuzluktan kaynaklanabilecek hem uzun hem de kısa vadeli birçok sağlık sorunu vardır. Bunların arasında: migren, dispepsi, hipertansiyon, böbrek taşı, kanser, sinüzit, akciğer tüberkülozu ve obezite de vardır. Hatta zayıflıklarıyla meşhur Japonlar, uyanır uyanmaz direkt su içerler.

Ancak bu zamana kadar yeterli su tüketmemeniz bundan sonra da dikkat etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Susuz kalan vücudunuzu suya doyurmak için yapabilecekleriniz ise şöyle;

Uzun Süreli Su Dehidrasyon Etkilerinden Kurtulmanın yolu

Sabah:

• Uyandıktan hemen sonra en az 650 mL (3 bardak) su içmelisiniz. Günden güne bu sayede su içme toleransınız da gelişir.

• Tükettikten sonra en az 45 dakika atıştırmaktan veya kahvaltı yapmaktan kaçının.

Gün boyunca:

• Her zaman yemek yemeden 30 dakika önce su için

• Yemekten sonraki iki saat boyunca (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) su içmekten kaçının.

NEDEN SU İÇMELİYİZ?

İşte uyandıktan hemen sonra su içmenin hayatınıza ve bedeninize iyi gelmesinin 7 nedeni.

CİLT PARLAKLIĞINI ARTIRIR

Su içerek vücudunuz toksinleri daha hızlı atabilir, bu da cildinize hiçbir yerde bulamayacağınız ışıltı ve parlaklığı verir. Aslında, yapılan araştırmalarla yarım litre su içmenin kan akışını artırdığı ve cildinizin parlamasını sağlarken yeni kan hücrelerinin üretimini arttırdığı kanıtlanmıştır. Vücudunuzdaki su eksikliği de erken kırışıklıklara ve derin gözeneklere neden olabilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Uyanır uyanmaz su içerek daha az acıkmanın ve yeme istediğinizi azaltmanın yanı sıra, vücudunuz bağırsaklarınızda hareket etmeye başlayan toksinlerin serbest kalmasını sağlar. Bu süreç, sindirim sisteminizi toparlayacak ve günden günde iyileştirecektir.

METABOLİZMAYI İYİLEŞTİRİR

Aç karnına su içmenin metabolizma hızınızı %24 artırabileceğini biliyor muydunuz? Su, metabolik hızı artırarak daha hızlı sindirmenize ve dolayısıyla sindirim sisteminizi geliştirmenizi sağlar. Su aynı zamanda kolonunu arındırarak organın besinleri doğal olarak daha hızlı emmesini sağlar.

SAÇLARI PARLATIYOR

Bir saç telinin ağırlığının %25'ini suyun oluşturduğunu biliyor muydunuz? Su alımını azaltarak, aslında saçınızın incelmesine ve hassaslaşmasına neden oluyorsunuz. Aç karnına su içmenin saç büyümesini ve saç özelliklerini artırmasının bir başka nedeni de budur.

MİDE RAHATSIZLIKLARININ ÖNÜNE GEÇER

Mide ekşimesi ve hazımsızlık, midenizdeki asidin artması anlamına gelir ve yemek borunuzdaki asit reflülerinden kaynaklanabilir. Sabahın erken saatlerinde su içtiğinizde, su asitliği aşağı doğru iter ve mideyi sulandırır. Su, midenizdeki asiditeyi azaltacak ve kahvaltı saatiniz geldiğinde rahat edersiniz.

BÖBREK TAŞINI VE ENFEKSİYONU ENGELLER

Tıpkı mide ekşimesinde olduğu gibi, su mide asidini seyrelterek böbrek taşı olasılığını azaltır. Ne kadar çok su içerseniz vücudunuzdan o kadar çok toksin atılır ve bu da mesane enfeksiyonlarını önler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİR

Sabah ilk iş su içmek mideyi temizler ve böylece lenfatik sistemi dengeler. İstikrarlı bir lenfatik sistem, sık sık hastalanmamızı önleyecek güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olacaktır.

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23/12/2022 21:50