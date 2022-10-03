Suyun kullanımı kısıtlandı

İspanya’nın güneyindeki Sevilla şehrinde kuraklık nedeniyle alarm verilerek, suyun temel ihtiyaçlar dışında kullanımı yasaklandı.

İspanya’nın Sevilla şehrinde kuraklık nedeniyle alarm verilerek, su kullanımına kısıtlama getirildi. Sevilla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yağış eksikliğinin şehrin su rezervinde önemli düşüşe neden olduğu bildirilerek, şehirde kuraklık acil durumu ilan edildiği aktarıldı. Su tüketimine ilişkin kısıtlamaları içeren belediye kararnamesinde, suyun başta eğlence ve dekorasyon olmak üzere zorunlu olmayan her türlü tüketimine kısıtlama getirilirken, yasağa uymayanların cezalandırılacağı belirtildi.

Yayınlanan kararname ile Sevilla şehri sınırları içinde oto yıkamacılar haricinde hortum ile araç yıkanması, otomatik kapanma özelliği olmayan halka açık içme suyu çeşmelerinin kullanılması, şehir şebeke suyu kullanılarak bahçe ve yeşil alanların sulanması, sokakların yıkanması ve devridaim sistemi bulunmayan havuzların doldurulmasına yasak getirildi. Kararnamede, vatandaşlar alınan tedbirlere uyum göstermeye ve bilinçli su tüketmeye davet edilirken, aksi durumların görülmesi halinde yetkililere ihbar edilmesi istendi.

Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, geçtiğimiz günlerde şehirde yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve gereksiz su tüketimine yasak getirileceğini belirtmişti.

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03/10/2022 22:38