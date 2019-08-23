Süzer, 1 ay cezaevine gönderildi

Gazimağusa’ da otobüs durağında durmakta olan zanlı Abdullah Süzer’in hareketlerinden şüphelenen polis zanlının elinde tutmakta olduğu ucu yanık sarma sigara içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunu tespit ederek zanlıyı tutukladı. Tutuklanan zanlı 19 Ağustos’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. Zanlı dün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlının gönüllü bir ifade vererek konu uyuşturucu maddeyi bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini aktaran Kavaz, zanlıya 319 mlg sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, cevaben kabul ederim dediğini belirten Kavaz zanlının KKTC’de yasal statüsü bulunmadığını ve turist vizesi altında ikamet ve çalışmakta olduğuna değinerek davası sonuçlanıncaya değin merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının özür dilemesi işe yaramadı

Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı küçük yaştan beri KKTC’de kaldığını, çalıştığını ancak ustasının henüz izinlerini alamadığını, Türkiye’de kimseyi tanımadığını ve gidecek yeri olmadığını, işlemiş olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek mahkemeden özür diledi ve cezaevine gönderilmemesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıyı davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla bir ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde karar verdi. (MHA)