Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi.



Ailesinden yapılan açıklamada Eriksson'un 76 yaşında vefat ettiği belirtildi.



Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.