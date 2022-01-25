Syed Farhan Shah cezaevine gönderildi

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Syed Farhan Shah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 14.01.2021 tarihinde alınan bir bilgide KKTC de bulunan kart hamillerinin rızası olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait olmayan harcamalar yapılarak Banka kartları ve Kredi Kartları yasasına Aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24.12.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu Zanlı Syed Farhan Shah’ın söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kredi kartı bilgilerini ve güvenlik şifrelerini temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girip şu ana kadar ilk tespitlere göre bir bankaya ait 8 farklı kişinin kredi kartlarından 411 işlem yapmak sureti ile toplam 511 USD harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve suç ile bağlantısı olduğuna inanılan 10.115 TL ve 255 Euro’nun bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyerek, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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25/01/2022 16:02