Sylla'ya tutukluluk şoku

Yenicami’nin yabancı futbolcusu Sylla, ikinci devre hazırlıkları için ülkeye gelir gelmez büyük bir krizle karşılaştı. Ercan Havalimanı’nda oturma izni çıkarılmadığı gerekçesiyle nezarete alınan futbolcu, bu durum karşısında büyük tepki gösterdi. Alınan bilgilere göre, Sylla’nın oturma izninin henüz Yenicami yönetimi tarafından tamamlanmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Sylla, menajerine kulüpte oynamama kararı aldığını iletti.