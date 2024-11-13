Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz transfer haberi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden Sebastian Szymanski 2024-25 sezonunda beklentilerin altında kaldı.

Polonyalı yıldız, Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olsa da oyuncunun skor katkısının düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca'yla ilgilendiğine dair haberler üzerine Szymanski'nin takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre Napoli'nin Sebastian Szymanski ısrarı sürüyor.

Haberde Napoli gözlemcilerinin Szymanski'yi, 15 Kasım'da oynanacak Portekiz-Polonya maçında izleyecekleri belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Szymanski 1 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.