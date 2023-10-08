Szymanski için geliyorlar

Fenerbahçe'nin geçtiğimi yaz Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Szymanski'yi Serie A'nın son şampiyonu Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor. Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek.

Çizme ekibinin, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.