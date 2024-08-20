Szymanski için rekor teklif: Dünyaca ünlü hoca istiyor

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için Napoli bir kez daha devrede.

Daha önce Szymanski için 25 milyon euroyu gözden çıkaran Napoli'nin teklifini yükseltmeye hazır olduğu belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Conte'nin takımında görmek istediği Szymanski için İtalyan ekibi, 30 milyon euroyu bulan bir teklif yapabilir.

Ferdi Kadıoğlu'nun satışının gündemde olduğu bir ortamda Jose Mourinho'nun Szymanski'yi de kaybetmek istemeyeceği ve transfere yeşil ışık yakmayacağı belirtildi.

Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasını 6 maçta giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.