T İzin Kurulu bakana rağmen toplanıyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde taksi izinlerinin verildiği T İzin Kurulu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın iptaline rağmen toplanıyor. Kurulun bugün bir toplantı yaparak birçok isme T izni vereceği ifade edilirken izinlerin hakkı olmayan kişilere verileceği iddia ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre bakan Erhan Arıklı, bugünkü toplantıyı iptal etmişti. Ancak toplantının bakana rağmen yapılacağı öğrenildi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Erhan Arıklı, “Benim bu toplantıdan akşam haberim oldu. Gündemi bilmediğim için iptal ettim. Ama benim talimatıma rağmen ısrarla yapılıyormuş. Gündemi ben de merak ettim. Keşke önceden bana bilgi verilseydi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan izin kurulunun bakana rağmen toplanacak olması ise şüphe uyandırdı.

Söz konusu toplantıda Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın yakınlarına ve Başbakanlık’ta hazırlanan bir listeye göre T izni verileceği iddia ediliyor.