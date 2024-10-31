T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın KKTC’ye gelecek

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31/10/2024

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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak ve bazı işbirliklerine imza koymak üzere yarın adaya gelecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ayrıca, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Görüşmede, bazı işbirliklerine imza konulacak.

Murat Kurum, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde adadan ayrılacak.

31/10/2024 20:23
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TAGS: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın KKTC’ye gelecek
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