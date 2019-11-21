T.C. Lefkoşa büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Beyarmudu Belediyesini ziyaret etti

T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Beyarmudu Belediyesini geçtiğimiz gün ziyaret etti.

Ziyarette Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip “ Bölgemizde T.C Lefkoşa Büyükelçisi’ni ağırlamak bizim için bir mutluluktur" ifadesini kullandı.

T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise konuşmasında Beyarmudu’nda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Beyarmudu'nun gelişmekte olması bizim için kıvanç kaynağıdır dedi.

21/11/2019 13:18