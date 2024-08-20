T.C. Yeditepe Üniversitesi kontenjanlarına A level sonuçlarıyla yapılacak başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tam burslu 105 kontenjana A level sonuçlarına sahip öğrenciler, yarından itibaren bir hafta boyunca başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Yeditepe Üniversitesi arasında 12 Ağustos tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, A level sonuçlarına sahip öğrencilere 10 fakülte ve 51 programda tam burslu 105 kontenjan ayrıldı.

Protokol kapsamında tam burslu kontenjan verilen Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan kontenjanlara başvurmak isteyen A level sonuçlarına sahip öğrencilerin başvuru için gerekli olan belgeleri, 21-27 Ağustos 2024 (her iki tarih dahil) tarihlerinde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırması gerekiyor.

Açıklamaya göre, başvuruda talep edilen belgeler şunlar:

KKTC kimlik fotokopisi (2 adet), KKTC lise diploma fotokopisi (2 adet), A Level derslerinin UMS puanlarını gösteren onaylı belge (mezun olunan liseden ve Genel Ortaöğretim Dairesi'nden onaylı) (2 adet).

Başvuru koşulları:

Kontenjanlara A Level sınavından alınan üç dersin notuyla başvuru yapılırken, bu derslerden en az ikisinin başvuru yapılacak programla ilgili olması ve ders notlarının en az C notu olması gerekiyor. Üçüncü ders ise dil dersleri hariç alan dışı olabilir ve en az C notu alma şartı aranır.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi ise şöyle:

“KKTC yetkili birimleri tarafından başvuruların alınması ve ön değerlendirme: 21-27 Ağustos 2024

Başvuruların üniversite tarafından değerlendirilmesi: 28-29 Ağustos 2024

Sonuçların ilanı ve kabul mektuplarının iletilmesi: 02-03 Eylül 2024

Kayıt tarihi: 09-10 Eylül 2024

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 19 Eylül 2024 - Perşembe Saat 09:30