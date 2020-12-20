Tabakçı: Evde bulunulmadığı sürelerde yılbaşı ağaçlarının ışıkları kapatılmalı…

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Bölüm Müdürlüğü İtfaiye Ar-Ge Eğitim Şubesi yangın eğitmeni Selçuk Tabakçı vatandaşları yılbaşı ağaçları konusunda uyardı.

Yılbaşı yaklaşırken, yılbaşı ağaçlarına bağlanan ışıklar konusuna da uyarılarda bulunan Selçuk Tabakçı, yılbaşı ağaçlarının kullanıldıktan sonra kaldırıldığını, dolayısıyla ışıklarının kablolarının karışıp zarar görebildiğini, bu kabloların da yangın riskini arttırdığını söyledi.

Evde bulunulmadığı sürelerde yılbaşı ağaçlarının ışıklarının kapatılması gerektiğine işaret eden Tabakçı, yapay yılbaşı ağaçlarının üzerindeki plastiklerin petrol ürünü olduğunu ve çok kolay yanabildiğine dikkat çekti.

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20/12/2020 11:19