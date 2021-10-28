Tabanca 29 Ekim Cumhuriyet Kupası

KKTC. Atıcılık Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim Cuma gün Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenleyecektir. Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilecektir. Federasyon’a üye Kulüp/Birlik/Dernek lisanslı atıcı sporcuları, Ferdi lisanslı atıcı sporcular, K.T.B. Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC. Polis Genel Müdürlüğü mensupları ve tabanca taşıma izni olan kişiler olmak üzere geniş bir katılım oluyor. Müsabaka düzeni, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) önümüzdeki Olimpiyat Oyunlarına katılacak yeni atıcılık disiplinlerinden olması üzerine, Ülkemiz Atıcılık Sporuna yeni bir faaliyet katmak amacıyla önem taşımaktadır. Müsabaka atışları sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecektir. Atıcı sporcular çeşitli mesafelerde belirlenmiş süreler içerisinde zamana karşı mücadele vererek atışlar gerçekleştirecek.

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28/10/2021 10:09