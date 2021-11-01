Tabanca 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tamamlandı

KKTC. Atıcılık Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenlendi

Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilen kupaya Federasyon’a üye Kulüp/Birlik/Dernek lisanslı atıcı sporcuların, Ferdi lisanslı atıcı sporcuların, K.T.B. Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, KKTC. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, KKTC. Polis Genel Müdürlüğü mensuplarının ve tabanca taşıma izni olan kişilerin yoğun katılımı oldu.





TABANCA 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI SONUÇLAR 29 Ekim 2021

STANDART TABANCA (9mm) BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Şeref ERDOĞAN (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 100 puan (37.47sn)

2-Hüsnü FALYALI (Bellapais A.A. Derneği) 100 puan (43.36sn)

3-Hüseyin MISTIKOĞLU (KKTC. Polis Genel Müdürlüğü) 100 puan (52.77sn)

GENÇ ERKEKLER

1-Gökhan KARABETÇA (Beşparmak A.A. Derneği) 94 puan

2-Osman ÖĞDÜ (Maraş A.A. Birliği) 62 puan

KADINLAR

1-Selda ÖZDİLEK (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 68 puan (58.00sn)

2-Şifa SELÇUKLU (Bozdağ Atıcılık Kulübü) 68 puan (70.00sn)

3-Gülbahar AVCI (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 60 puan

GENÇ KIZLAR

1-İlkem ÖNDEROĞLU (Beşparmak A.A. Derneği) 58 puan

STANDART TABANCA (9mm) TAKIM TASNİFİ

ERKEKLER

1-MARAŞ AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 270 puan

(Osman BORANSEL, Bekir BORANSEL, Ali ÖĞDÜ)

2-KKTC. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 266 puan

(Hüseyin MISTIKOĞLU, Aykut ÇAVUŞOĞLU, Okan KARABIYIK)

3-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 264 puan

(Hüsnü FALYALI, Tayfun ERGÜN, Mert KARABETÇA)

KADINLAR

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 168 puan

(Selda ÖZDİLEK, Gülbahar AVCI, Güleser ARSLAN)

TABANCA (9mm) BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Osman BORANSEL (Maraş A.A. Birliği) 92 puan

2-Mehmetali YAVAŞOĞLU (Toros A.A. Derneği) 60 puan

3-Volkan YELEN (K.T. Barış Kuvvetleri Komutanlığı) 16 puan

TABANCA (.32) BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Türker YİĞİTCAN (Beşparmak A.A. Derneği) 92 puan

2-Tayfun ERGÜN (Bellapais A.A. Derneği) 90 puan

3-Mert KARABETÇA (Bellapais A.A. Derneği) 64 puan

GENÇ ERKEKLER

1-Gökhan KARABETÇA (Beşparmak A.A. Derneği) 92 puan

GENÇ KIZLAR

1-İlkem ÖNDEROĞLU (Beşparmak A.A. Derneği) 82 puan

TABANCA (.32) TAKIM TASNİFİ

ERKEKLER

1-BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 266 puan

(Türker YİĞİTCAN, Gökhan KARABETÇA, İlkem ÖNDEROĞLU)

TABANCA (.22) BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Türker YİĞİTCAN (Beşparmak A.A. Derneği) 100 puan

2-Tayfun ERGÜN (Bellapais A.A. Derneği) 92 puan

3-Korhan BEYAZ (Ferdi) 82 puan

GENÇ ERKEKLER

1-Gökhan KARABETÇA (Beşparmak A.A. Derneği) 98 puan

KADINLAR

1-Zehra YAVAŞOĞLU (Toros A.A. Derneği) 48 puan

GENÇ KIZLAR

1-İlkem ÖNDEROĞLU (Beşparmak A.A. Derneği) 94 puan

TABANCA (.22) TAKIM TASNİFİ

ERKEKLER

1-BEŞPARMAK AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 266 puan

(Türker YİĞİTCAN, Gökhan KARABETÇA, İlkem ÖNDEROĞLU)

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01/11/2021 10:59