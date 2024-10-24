''Tabanda birlik tamam, tavana örnek olsun''

UBP’de kurultay sonrası sular durulmasa da gençleri bir araya getiren yemek dikkat çekti. Kurultayda kıyasıya yarışan Ünal Üstel’in ve Hasan Taçoy’un yanında yer alan gençler dün akşam yemekte buluştu. Yemekte ortak mesaj verildi. Gençler ayrı ayrı paylaşımlarda “Tabanda dostluk baki tavanda da aynısını bekliyoruz” mesajını iletti. UBP'de özellikle meclis başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan durum, tabanda da ciddi rahatsızlık yaratmıştı.

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