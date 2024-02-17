Tabibler Birliği’nin reklam videosu estetik cerrahlarını kızdırdı

KKTC Plastik Rekonstrüktif ve ESTETİK Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni sert bir açıklama ile kınadı. Dr Akbilen, botoks’lu reklam videosuna tepki gösterdi ve birlik yönetimini istifaya çağırdı .

İşte açıklaması:

Tabipler birliği yönetim kurulu ve başkanı Sn. Ahmet Özant Tabipler Birliği tarafından yapılan bu eğlenceli ancak sorunun en önemli parçasını gözardı eden bu paylaşımınızı şiddetle ve esefle kınıyorum. Yıllarca bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumladığınız yasamız nedeniyle her gün sayıları artan ünvan hırsızı, etik değerlerden yoksun kişilerin tabipler birliğine üye olduktan sonra herseyi, uzmanlık diploması gözetmeksizin yapabileceği anlamı çıkan bu paylaşım tam anlamıyla bir utanç kaynağıdır. Bu işlemlerin ihtisas eğitimi müfredatı içinde olan branş uzmanları tarafından yapılabileceğini söyleyemediniz. Sonradan Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmayan kurslarla bu işlemleri yapma hakkının elde edilemediğini vurgulayamadınız. Bunlar da aylardır anlatmaya çalışmamıza rağmen sizlerin bu ünvan hırsızlarının, ahlaksızların ve arsızların yanında olduğunuzu gösteriyor. Plastik Cerrahi Uzmanları olarak bizim için artık yok hükmünde olduğunuzu belirtmek isterim. Eğer bu şerefli görevi hakkıyla yapamayacaksınız bir saniye beklemeden istifa edin. Çünkü sizler artık doğruyu görüp doğru adım atıncaya kadar veya istifa edinceye kadar bu güne kadar gururla taşıdığımız üyeliğimiz askıya almanızı istiyoruz. Saygılarımla, KKT Plastik Rekonstrüktif ve ESTETİK Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen