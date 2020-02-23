Tabipler Birliği Başkanı: Bilim rehberimiz olmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa'daki karantinaya alınan hastanın sonuçlarının temiz çıkması üzerine yaptığı açıklamada "Hastamızın COVID-19 testinin negatif çıkmasına yani bu virüse rastlanmamış olmasına en çok sevinenlerdenim" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Ülkemize ve insanımıza güvenmeliyiz. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltmek için bilimi rehber almalı, eleştiri ve işbirliğine açık olmalıyız. COVID-19 tehlikesi tüm dünya gibi bizim için de geçmiş değildir. Önemli olan bilimsel verilere dayalı önlemleri artırmak, uygulamak ve yine de hazırlıklı olmaktır. Hastamızın COVID-19 testinin negatif çıkmasına yani bu virüse rastlanmamış olmasına en çok sevinenlerdenim. Bu süreçte durumun aydınlanması için, hastamızın tedavisi için herkes panik yaşarken canla başla çalışan sağlık ekibine de çok ama çok teşekkür ederim. Bugünden itibaren herbirimiz üzerimize düşen sorumluluğu bilmeli, gereken önlemleri almalıyız. Hepimize geçmiş olsun.

23/02/2020 19:34