Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut Covid-19’a yakalandı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut’un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Gürkut, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

“Bugün 792 pozitif vakadan birisi de benim.

Dün bazı şikayetlerim olması nedeni ile yaptırdığım PCR testim negatif gelmişti. Buna rağmen izole olmuştum. Bugün semptomlarım devam ettiği için, hastalarıma, meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, aileme, bugün katılmayı çok istediğim eyleme katılacaklara bulaştırma riskim olacağından sabah yeniden PCR testi yaptırdım.

Ardından evimde izole oldum. Test sonucum pozitif geldi. Aşılıyım, hafif bir boğaz ağrısı ve gıcık tarzında öksürük dışında hiçbir şikayetim yok.

Fırsat bulmuşken, okuyor, yazıyor, bahçemle ilgileniyorum. Arayıp soran herkese teşekkür ederim. 7 gün sonra görüşmek üzere…”

Bu habere tepkiniz:



01/04/2022 19:47