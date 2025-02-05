Tabipler Birliği: Depremde kaybettiklerimizi saygı ve hüzünle anıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de yaşamını yitiren Şampiyon Melekler Takımı ve diğer tüm kayıpları derin bir üzüntüyle andığını bildirdi.

Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Birlik Yönetim Kurulu adına yayınladığı mesajda, yaşanan büyük felakette kalpleri en derinden vuran acılardan birinin, Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklar ve öğretmenleri olduğunu kaydetti.

Dalkan, bu acı olayda sorumluların hala tam anlamıyla hesap vermemiş olmasının vicdanları sızlattığını, adaletin sağlanmasının “olası kast ile ölüme sebep olmakla” geleceğini vurguladı.

Kıbrıs’ın deprem kuşağında yer aldığını ve geçmişte büyük sarsıntılar yaşadığını da hatırlatan Dalkan, bugün deprem uzmanlarının ciddi uyarılarına rağmen, KKTC’de hala yeterli önlemlerin alınmamasını büyük bir sorumsuzluk olarak niteledi.

Dalkan, mesajında şunlara değindi:

“Binaların depremlere karşı güvenli olup olmadığı denetlenmeli, eski yapılar güçlendirilmeli, riskli binalarla ilgili ciddi bir eylem planı ortaya konmalıdır; okullar, hastaneler ve kamu binaları gibi kritik alanların dayanıklılığı kontrol edilip ivedi güçlendirilmelidir. Afet bilinci oluşturularak eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmelidir.

Deprem gerçeği ortadadır. Bu nedenle yetkililerin bir an önce bilim insanlarının ve mühendislerin rehberliğinde deprem önlemlerini artırması ve denetim mekanizmalarını sıkılaştırması şarttır.

Yoksa bugün İsias Otel’de kaybettiklerimizi anarken yaşadığımız üzüntü, yarın yeni facialarla daha da derinleşebilir. Özellikle sağlık merkezleri, hastanelerin depreme dayanıklılığı kontrol edilip ivedi güçlendirilmelidir.”

Dalkan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden herkesi saygı ile anarak, yeni acılar yaşanmaması için vicdanları biraz da olsa rahatlatacak gerçek adaletin sağlanmasını ve deprem önlemlerinin derhal alınmasını talep etti.