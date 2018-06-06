Tabipler Birliği: Emniyetli ilaçlar yoktur. Emniyetli doktorlar vardır

Tabipler Birliği Yaptığı Açıklamada "İlaçların mutlaka reçete ile satılması ve konuyla ilgili uzmanlar tarafından verilmesi son derece önemli. Emniyetli ilaçlar yoktur. Emniyetli doktorlar vardır. Otomasyon sistemi getirilmeli. Alkol ve sigara denetimi yetersiz." dedi.

Açıklama şöyle:

İlaçların mutlaka reçete ile satılması ve konuyla ilgili uzmanlar tarafından verilmesi son derece önemlidir. Ayni zamanda ilaç satışına kontrol getirmek açısından bir otomasyon sistemi üzerinden hasta bilgi gizliliğini korumak kaydı ile kime hangi ilacın ne zaman verildiği mutlaka kontrol alında olması şarttır. İlaçlar arasında ve bazı maddeler arasındaki etkileşim bilinmekle beraber bazı durumlarda bu etkileşimlerin zamansız ve uluorta açıklanması son derece sakıncalı olabilmektedir.

Ülkemizde alkol tüketiminin düzgün bir şekilde denetlenmediğini görüyoruz. Ayni zamanda sigara da Sağlık Bakanlığının son zamanlardaki çabalarına rağmen istenilen düzeyde denetlenememektedir. Hal böyle iken başka maddelerin kullanımının serbest bırakılması konusunda ciddi endişelerimiz vardır.

Atılacak adımların sonuçlarının çok iyi hesaplayarak hareket edilmesi şarttır.