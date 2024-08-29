Tabipler Birliği, İskele'de cumartesi yapılacak eyleme destek belirtti, halkı eyleme çağırdı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Çevre Platformu’nun 31 Ağustos’ta İskele Makenzi Plajı yanındaki çocuk parkında yapacağı eyleme destek belirterek, tüm halkı orada olmaya çağırdı.

Tabipler Birliği açıklamasında, Adanın en değerli hazineleri olan su ve toprağın, herkesin ortak mirası olduğu belirtilerek, son yıllarda, Kuzey Kıbrıs’ta artan çevresel tahribatın, bu kıymetli kaynakların hızla tükenmesine neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Çevre Platformu bileşenleri ve destek veren tüm örgütler olarak, bu gidişata dur demek ve adamızın doğal güzelliklerini korumak amacıyla, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’da İskele Long Beach - Makenzi Plajı yanındaki Çocuk Parkında gerçekleştireceğimiz eyleme tüm halkımızı davet ediyoruz.

Bu eylem, sadece bir protesto değil, aynı zamanda adamızın su ve toprak kaynaklarını koruma, hava kirliliğini önleme, çevresel farkındalığı artırma ve sürdürülebilir bir geleceğe birlikte adım atma çağrısıdır. Ne yazık ki, çevreye saygı duymayan, çevremizi tahrip eden bazı inşaat faaliyetleri ve bu süreçte çevreye karşı gösterilen duyarsızlık, Kuzey Kıbrıs’ın doğal dengesini tehdit etmektedir. Belediyeler ve hükümetin bu konudaki sorumluluğu ise büyük önem taşımaktadır. Ancak, çevre koruma önlemleri konusunda yeterince hassas olunmaması, geleceğimizi riske atmaktadır.

Eylemimizde, Kuzey Kıbrıs’ın denizler ve diğer doğal su kaynaklarının korunması, tarım alanlarının yok edilmesine karşı duruş sergilemek, hava kirliliğine dur demek ve ormanların tahribatını önlemek için sesimizi yükselteceğiz. Tüm bu sorunlar, yalnızca bugünümüzü değil, yarınlarımızı da doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, çevreye duyarlı her bireyin bu mücadelenin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Unutmayalım ki, Kıbrıs’ımızın doğası bizlerin mirasımız değil, gelecek nesillerin bize emanetidir. Bu emaneti korumak için bir araya gelmeli, adamızın yeşiline ve mavisine sahip çıkmalıyız. Katılımınız, mücadelemize güç katacak ve Kıbrıs’ımızın doğasına duyduğumuz saygıyı tüm dünyaya gösterecektir. Çevre Platformu bileşenleri ve destek veren tüm örgütler olarak, bu anlamlı etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hep birlikte doğamız ve yurdumuz için harekete geçelim, doğanın sesi olalım.

Doğamızın geleceği için birlik olalım! Sloganını, pankartını ve yüreğini al, gel ve sahip çık!”

Çevre Platformu, BİODER (Biyologlar Derneği), Evrensel Hasta Hakları Derneği, KEMA Vakfı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Yeşil Barış Hareketi'nden oluşuyor.

Eyleme ise şu örgütler destek veriyor:

"Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BES, Boğaz, Boğaztepe Çevre ve Kültür, Koruma Derneği, ÇAĞ SEN, Çevre Mühendisleri Odası, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, EL SEN, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Girne Düşünce Derneği, GÜÇ SEN, HAKSEN, HASDER, Her Daim Doğa Dostları, K.T. Diyetisyenler Birliği, K.T. Fizyoterapistler Derneği, Karpaz Dostları Derneği, KSD (Kıbrıs Sanat Derneği), KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTSÇHB (K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği), KTVHB (K.T. Veteriner Hekimler Birliği), MAKAMER, MAKEMÜD (Mağusa Kent Müzesi Derneği), MASDER, MKD (Mağusa Kültür Derneği), Peyzaj Mimarları Odası, Psikologlar Derneği, Sulak Alanlar Topluluğu, Temiz Ada Gurubu, TIP İŞ (K.T Hekimler Sendikası), TÜRK SEN, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası."