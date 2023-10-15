Tabipler Birliği: Neden 5 yıl önce değil de şimdi düğmeye basıldı?

“Sahte reçete soruşturması” süreciyle ilgili “sessiz kaldıkları” yönünde eleştirilen Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) sessizliğini YENİDÜZEN’den Ertuğrul Senova’ya bozdu, “Artık duruşumuzu değiştiriyoruz. Polis, soruşturmanın başında ifade ettiği soruşturma yöntemini değiştirmiş, sapla saman karıştırılmış durumda. Bu gidişle Sosyal Sigortalar Dairesi ile sözleşmesi bulunan 90 doktorun birçoğu tutuklanacak” vurgusu yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan KTTB Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik Başkanı Dr. Ahmet Özant, “Burada yolsuzluk ile usulsüzlük karıştırılmıştır. Burada dürüst çalışan hekimler de mi bu kirli oyuna çekilmeye çalışılıyor? Meslektaşlarımıza karşı kasıtlı bir itibarsızlaştırma sürecinden mi geçiyoruz? Eğer böyle bir şey varsa, bundan sonraki tepkilerimiz daha sert olacak” dedi.

Dr. Özant, “Ülkenin aydın meslek örgütleri üzerinde ciddi bir baskı mı oluşturmaya çalışıyorlar? Susturmaya mı çalışıyorlar? İtibarsızlaştırarak bastıramaya mı çalışıyorlar? Böyle endişelerimiz var…” diyerek, “Bu olay bugün başlamadı, 2018’den bu yana Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tüm bakanları bilgilendirdi, kimse adım atmadı. Peki neden şimdi düğmeye basıldı?” sorularını sordu.

Özant, sürecin “cadı avına döndüğünü” ifade etti.

“Süreç içerisinde hangi reçetenin suç teşkil ettiğini düşünür olduk” diyen Dr. Özant, “Meslektaşlarımıza, sistem düzeltilmeden, durum netleşmeden sigorta reçeteleri yazmayı durdurmalarını öneriyoruz. Bu güvensiz ortamda hangi reçetenin suç teşkil ettiğinden emin olmadığımız durumlarda en güvenilir adım bu olacak” dedi.

“Sosyal Sigortalar ile sözleşmesini fesih edip bundan sonra sigortalara ait reçete yazmayacağını bildiren meslektaşlarımız şimdiden var olmaya başladı” diyen Özant, “Bu, kamu hastanelerindeki yükü arttıracak. Hastanede retçe yazması için bir doktor görevlendirilmiş durumda. Polikliniğe bir oda açılmış ve orada sigortalar için reçete yazılıyor. Reçete kuyruğu oluşuyor. Hastalar, reçete almak için kuyruğa giriyor” ifadelerini kullandı.

“Artık duruşumuzu değiştiriyoruz”

YENİDÜZEN: Tabipler Birliği soruşturma sürecine ilişkin sessiz kalmakla eleştiriliyor. Bu eleştiriler hakkında ne söylemek istersiniz?

Dr. Ahmet Özant: “İşin başında olayı anlamak için bir süre gerekti Soruşturma sürecinin başladığı günden bu yana 3 farklı basın açıklaması yaptık, ben de başkan olarak ayrı televizyon programına katıldım. İlk başta ne dedik? Birlik her zaman hukuktan ve doğrudan yanadır. Yanlışın yanında durmayacağız dedik. Sürecin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi, hekimlerin daha fazla zarar görmeden bu işin sonlanmasını talep ettik. Daha sonra, meslektaşlarımızın isimlerinin ve fotoğraflarının medyaya yansımasını ciddi şekilde eleştirdik. Polis bünyesinde kurulan özel soruşturma ekibinin başındaki sorumlu kişiyle iki günde bir konuşuyorum. Kısacası, süreçten hiç de uzak değiliz. Yargıya güveniyoruz, polise güveniyoruz; güvenmek zorundayız. Onların işini doğru yaptığı varsayımıyla sürekli geride durduk. Ne oluyor, suçlu varsa ortaya çıkarılsın, bunları bekledik. Ama artık duruşumuzu değiştiriyoruz. Çünkü polisin bize başta ifade ettiği yöntemle hareket etmediğini fark ettik. ”

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