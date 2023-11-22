Tabipler Birliği: “Sağlık ağızda başlar”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), 22 Kasım Diş Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “sağlık ağızda başlar” vurgusu yaptı.

Birlikten yayımlanan mesajda, “Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde; bilim, teknik ve sanatı birleştirerek özveri ile çalışan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, 22 Kasım’ın Diş Hekimliği Günü”, 22 Kasım’ı içine alan hafta ise “Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlandığına işaret edilerek, hafta boyunca Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tarafından diş bakımın küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitimlerle kazandırılması, diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli organizasyonların planlandığı kaydedildi.