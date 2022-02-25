Tabipler Birliği: SAVAŞA HAYIR: Çocuğun gördüğü Düştür Barış!

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Rusya-Ukrayna savaşının daha fazla can kaybı ve acı yaşanmadan sona ermesi temennisinde bulundu.

Birlik’ten yapılan açıklamada, “Yıllarca savaşın acılarını en derinden yaşamış ve barış özlemi ile yaşayan bir adanın insanları olarak, Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın bir an önce sona ermesini ve barışın hüküm sürmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kazananı olmayan savaşların, ölüm, acı, hüzün ve düşmanlık dışında dünyaya ve insanlığa bir getirisi olmayacağı belirtilerek, mesleği sağlığı korumak ve yaşamdan yana mücadele etmek olan hekimlerin, mesleği gereği de, savaşın karşısında durmak zorunda oldukları kaydedildi.

“Barışın hâkim olduğu, zulmün olmadığı, özgür ve adil bir dünya için, insanlık olarak hep birlikte çalışmalıyız. Çocuklarımıza barışı öğretmeli, zulme ve adaletsizliğe geçit vermemeliyiz” denilen açıklama, Yannis Ritsos’un “barış” şiirden alıntıyla “Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış.” mısralarıyla tamamlandı.

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25/02/2022 10:15