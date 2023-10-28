Tabipler Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutladı.

Birlik Yönetim Kurulu yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasiyi, adaleti, laiklikliği, özgürlüğü yaşam şekli haline getirmiş, halkların kardeşliğine ve barışa gönülden bağlı Kıbrıslı Türk hekimler olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını gönülden kutlarız.

Türkiye halkının daha refah, demokratik, özgür, adaletli, eşitlikçi, barış ve birlik içinde bir geleceğe kavuşmasını temenni ederiz.”