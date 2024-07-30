Tabipler Birliği'nden, Çalışma Bakanlığı’na çağrı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çalışma yaşamının güvenliğinden sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ivedi gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve "işçi cinayetlerine" son vermek için etkin, yeterli ve şeffaf denetimler yapmaya davet etti.

Birlik, son zamanlarda Kuzey Kıbrıs’ta artan işçi ölümlerinin iş ve işçi güvenliği konusundaki ciddi eksiklikleri gözler önüne serdiğini vurguladı. Birlik, bu trajik olayların, acil önlemler alınması gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, “Alınmayan tedbirlerin yol açtığı ölümler iş kazası değil, iş cinayetidir.“ dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, iş yerlerinin düzenli ve etkili bir şekilde bağımsız denetçilerle denetlenmemesinin, iş güvenliği standartlarının uygulanmamasına yol açtığı kaydedildi.

Denetim eksikliğinin, birçok iş yerinde güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesine neden olduğunu söyleyen Birlik, “İş yerlerinin standartları belirlenip bağımsız denetçilerle denetlenmeli, ciddi ve caydırıcı cezalar verilmelidir” dedi.

Birlik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Birçok iş yerinde, çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanım ya hiç bulunmamakta ya da eksik ve yetersiz durumdadır. Bu durum, iş kazalarında ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açmaktadır. Çalışanlara iş güvenliği konularında eğitimler düzenlenmesi elzemdir. Özellikle mavi yakalı emekçilerin yetişeceği meslek okulları açılması mesleki risklere ve tehlikelere karşı yeterli eğitim alması iş kazalarını önleyeceği gibi ayrıca iş kalitesi ve verimini de artıracaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaların yetersiz kalması, iş yeri hekimliği sistemi olmaması ve mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanmaması, iş kazalarına, işçi ölümlerine, cinayetlerine neden olmaktadır.

Kayıt dışı çalışan işçilerin, yasal güvenceler, sağlık güvenliği önlemlerinden mahrum kalması, bu çalışanları daha fazla risk altına sokmaktadır. Yabancı ve dil sorunu olan işçiler daha dikkatli ve sıkı denetlenmeli, işe başlamadan mutlaka iş ve iş güvenliği konularında eğitime tabi tutulmalıdır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan işçi ölümleri, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklerin ve ihlallerin acilen giderilmesi gerektiğini göstermektedir, işçi kayıpları artık iş yeri cinayetlerine dönmüştür. Hem işverenlerin hem de devlet yetkililerinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi, bu travmatik olayların önüne geçilmesi gereklidir. İş yerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması, sadece işçilerin yaşamlarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal refahı ve ekonomik verimliliği de artıracaktır.

Çalışma yaşamının güvenliğinden sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ivedi gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve işçi cinayetlerine son vermek için etkin, yeterli ve şeffaf denetimler yapmaya davet ederiz”.