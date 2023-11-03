Tabipler Birliği'nden Gutteres’e mektup

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Filistin-İsrail bölgesinde devam eden kanlı savaşla ilgili Birleşmiş Milletler genel sekreteri Antonio Gutteres’e 2 Kasım 2023 günü bir mektup gönderdi.

Savaşın acılarının hâlâ devam ettiği, barışın çok özlendiği bir adanın insanları olarak İsrail-Filistin savaşını büyük bir kaygı ve üzüntüyle izlendiği belirtildi. Kazananın olamayacağı bu kanlı savaşta insan haklarının açıkça ihlal edilmesinin, masum sivillerin, kadınların ve çocukların acımasızca öldürülmesinin, hastanelerin bombalanmasının tüm dünyada vicdan azabıyla izlendiğine vurgu yapıldı.

Bölgede işlenen insanlık suçlarının durdurulması, ateşkesin derhal sağlanması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için Birleşmiş Milletler'den acil adımlar atılması talep edildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

Gönderilen mektubun Türkçesi:

SAVAŞA HAYIR!

Savaşın acılarının hâlâ devam ettiği, barışın çok özlendiği bir adanın insanları olarak İsrail-Filistin savaşını büyük bir kaygı ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Gözlerimizin önünde yaşanan bu kanlı savaş, insan haklarının açıkça ihlal edilmesi, masum sivillerin, kadınların ve çocukların acımasızca öldürülmesi, hastanelerin bombalanması tüm dünya vicdan azabıyla izlemektedir.

İnsanların ölüme, yıkıma ve acıya maruz kaldığı, bunun yalnızca daha büyük düşmanlık ve nefretle sonuçlandığı bu savaşın kazananı yoktur.

Savaşlar korkunç halk sağlığı krizlerine neden olmaktadır. Tüm insanları koruma ve kollama taahhüdümüzün bir parçası olarak tüm savaşlara karşı çıkıyoruz ve barışı sonuna kadar destekliyoruz.

Barışın çok özlendiği bir adanın sakinleri olarak, zulmü ortadan kaldırmak, herkes için barışı, özgürlüğü ve adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız.

Bu vahşi ve kanlı savaşın daha fazla gecikmeden bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Uluslararası hukuk normlarına göre Gazze'de sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan her türlü askeri saldırı ve yaptırımların uygulandığını izliyoruz.

Bölgede işlenen insanlık suçlarının durdurulması, ateşkesin derhal sağlanması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için Birleşmiş Milletler ‘den acil adımlar atılmasını talep ediyoruz.