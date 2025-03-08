Tabipler Birliği’nden mesaj: “8 Mart mücadele günüdür”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video yayınlayarak, hekimlik mücadelesini ve bu mücadele sırasında başka alanlarda da ilklere imza atmış öncü kadınları kamuoyuyla paylaştı. Birlik, 8 Mart'ın bir mücadele günü olduğunu da vurguladı.

KTTB adına Genel Sekreter Dr. Sinem Şığıt İkiz ve Mali Sekreter Doç Dr. Hanife Özkayalar imzasıyla yayımlanan mesajda, ülkede kadın olmanın zorluklarına işaret edilerek, “erkek-egemen zihniyetin kadınları sadece bir ‘kontenjan’ olarak görmeye devam ettiği” kaydedildi.

KKTC’de “gece kulübü” adı altında yasallaştırılmış seks köleliği yapıldığına değinilen mesajda, devletin de bunu vergilendirerek resmileştirdiği ifade edildi.

Mesajda ayrıca, kadınların; akademik platformlarda, özel sektörde, kamu kurumlarında erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen hak ettikleri maaşı alamadıkları, mobbinge uğradıkları, yükselmelerinin engellendiği, anneliği nedeniyle iş yerlerinde ayrımcılığa uğradığı, siyasette ve üst düzey yönetim kademelerinde yer almasının bilinçli ve sistematik olarak engellendiği savunuldu.

Mesajda şunlara da yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs’ta şiddet gören kadınlar, devletten koruma talep ettiğinde gerekli desteği alamıyor. Çocuk yaşta anne olan kadınlar ise, eğitimden uzaklaşıp, hayatlarının baharında anneliğe itilerek birer gölge insana dönüşüyor.

Kadınlar eşitlik istiyor, adalet istiyor, özgürlük istiyor… Seks köleliğiyle, şiddetle, yoksullukla, mobbingle, cinayetlerle, eşitsizliklerle mücadele etmek için gerçek bir dayanışma istiyor.

Kadınlar erkek egemen sistemin yıkılacağı, sözde değil gerçek cinsiyet eşitliğinin olduğu bir düzen için mücadeleye devam ediyor.

Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

KTTB’nin hazırladığı video https://www.youtube.com/watch?v=hgQWycaoapw linkinden izlenebiliyor.