Tabipler Birliği’nden yöneticilere çağrı: Harekete geçin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, şiddetsiz, adil ve güvenli bir toplum için yöneticileri harekete geçmeye çağırarak, sorumluluk almaya, ses yükseltmeye devam edeceklerini de bildirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yazılı açıklamasında, “Toplumsal çöküşte, cinnetin eşiğindeyiz ” ifadelerine yer verilerek, son günlerde yaşanan olaylar değerlendirildi.

Kadın cinayetlerine, çocuklara yönelik cinsel saldırılara, çocuk yaşta artan ebeveynliklere, hayvan katliamlarına, organize suç faaliyetlerine ve trafik terörüne işaret edilen açıklamada, bunların gündelik hayatın parçası olduğu savunuldu.

“Yaşanan olaylar tesadüf değil” denilen açıklamada, başta nüfus, ekonomi ve sosyal hayat olmak üzere hiçbir konuda politika üretilmediği, demokrasi ve liyakat anlayışının ayaklar altına alındığı iddia edilerek, kaosun ve cinnetin ana sebebinin bunlar olduğu söylendi.

Suç oranlarının arttığının, toplumsal değerlerin ve huzurun yerle bir olduğunun da savunulduğu açıklamada, yöneticiler yaşananları “yok saymakla” suçlandı.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak; sadece sağlık alanında değil, toplumu doğrudan etkileyen bu sosyal çöküş karşısında da sorumluluk almaya ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” denilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Toplumsal huzuru sağlamak, adil ve yaşanabilir bir ülke oluşturmak adına harekete geçilmelidir; insanımızın ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki sorunlarına çare olacak politikalar oluşturulmalıdır. Şiddetsiz, adil ve güvenli bir toplum için yöneticileri ve tüm bireyleri sorumluluk almaya, harekete geçmeye davet ederiz.

Sosyal adalet duygusunun yok edilmesi toplumda derin yaralar açmıştır ve açmaktadır. Toplum olarak cinnetin eşiğindeyiz ve bugün harekete geçmek zorundayız; Yarın çok daha geç olacaktır.”