Tabipler Odası ile 65.Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliğinde satranç turnuvası düzenlendi
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen satranç turnuvası, 12-13 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasındaki Med Club’da yapıldı.
14/08/2023
Odadan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya 4 farklı yaş grubundan 92 sporcu katılarak, mücadele etti.
Turnuva sonunda başarılı olan her kategorideki ilk 3 sporcuya Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve eğitim sorumlusu Dr. Sinem Şığıt İkiz tarafından kupaları takdim edildi. Diğer tüm sporculara ise madalya verildi.