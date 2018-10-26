Tabipler Odası’nda görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 29 Eylül’de yapılan genel kurulunda seçilenler görev dağılımını yaptı ve 2018-2020, 8. Dönem çalışma programı ve ilkelerini belirledi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun yeniden başkanlığa getirildiği genel kurulda seçilen yönetim kurulunda asbaşkan Dr. Dilek Yazman, genel sekreter Dr. Yonca Morris, mali sekreter Dr. İdris Deniz, eğitim sorumlusu Dr. Ömer Diker, dış ilişkiler ve basın sorumlusu Dr. Ayşe Zeki, eğitim ve bilgi işlem sorumlusu Dr. Ömer Taşargöl oldu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 2018-2020, 8. Dönem çalışma ilkeleri ve programında “hekim saygınlığının sağlanması için mücadele edilmesi, iletişim becerileri konusunda eğitimler düzenlemek, toplumu ilgilendiren konularda sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla iş birliği yapmak, sürekli tıp eğitimi programını hayata geçirmek, çocuk istismarı ve ihmalini önleme yasasının ve çocuk izlem merkezinin yasalaşarak hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunmak” gibi hedefler yer alıyor.

Oda ayrıca okul kantinlerinde sağlıklı yiyeceklerin satılmasını sağlamak için Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Diyetisyenler Birliği ile birlikte Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmayı da çalışma programına koydu.