Tabipler Odası’ndan Gıda Güvenliği İle İlgili Etkinlik

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu gıda güvenliğine dikkat çekmek üzere “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz? ” etkinliği düzenliyor.

ads
21/01/2020
HK

ads
Tabipler Odası’ndan Gıda Güvenliği İle İlgili Etkinlik

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu gıda güvenliğine dikkat çekmek üzere “Etiket Okuma; Ne Tükettiğimizi Biliyor muyuz? ” etkinliği düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik Perşembe günü, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans Salonunda olacak.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yapacağı sunumunda  “Halk Sağlığı Penceresinden Gıda Güvenliği,” Gıda Mühendisi Ülfet Bicen’in sunumunda “KKTC’deki Tüketim Maddelerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tarafından Değerlendirilmesi ve Tüketiciye Öneriler” konuları ele alınacak.

Konferans halka açık olacak.

21/01/2020 16:07
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.