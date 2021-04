Tabiplerden “Federasyon Yolunda Birlikte” Etkinliğine Destek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Bu Memleket Bizim Platformu tarafından yarın düzenlenecek “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinliğine destek verdiklerini açıklayarak, üyelerini etkinliğe katılmaya ve destek olmaya çağırdı.

K.T. Tabipleri Birliği, K. T. Tabipleri Odası ve K. T. Diş Tabipleri Odası, Kıbrıslı Türklerin varlığının devamı ve barışçıl bir gelecek için BM kararları temelinde siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne “en erken zamanda ulaşılmasının hedeflenmesi gerektiğini” belirtti.

Tabipler, yaptıkları ortak açıklamada, Cenevre’de yapılacak toplantıda “bu önemli fırsatı yakalamak” için her iki toplum liderine siyasi irade ortaya koyarak federasyon çözümüne sahip çıkma çağrısında bulundu.

Üç örgüt tarafından yapılan ortak açıklamalarda şöyle denildi:

“Kıbrıslı Türkler uluslararası hukukun dışında kalmanın sonucunda, toplumsal ve bireysel olarak dünya ile doğrudan ilişki kuramamanın bedelini ekonomik, kültürel, sosyal olarak öderken aynı zamanda sürekli göç vererek kendi vatanında giderek azalmaktadır. Her anlamda dışa bağımlı bir yapılanma halinde yaşamaktayken tüm dünya ile aynı anda yaşadığımız pandemide bile toplumumuza ait hiçbir veri dünyaya yansıtılamamıştır. Dahası birçok uluslararası kurumun desteğinden de mahrum kalınmıştır.

Kıbrıslı Türklerin varlığının devamı ve barışçıl bir gelecek için; BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne en erken zamanda ulaşmayı hedeflememiz gerekmektedir.

Kıbrıs görüşmelerinde bugüne kadar BM parametreleri çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan tüm konular, olası bir anlaşmayı mümkün kılan ortak bir zemin oluşturmaktadır. Önümüzdeki günlerde Cenevre’de gerçekleşecek Kıbrıs Zirvesi’nde bu önemli fırsatı yakalamak için bu yönde siyasi irade ortaya koyarak her iki toplum liderinin de iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne sahip çıkması gerekmektedir. Bu nedenlerle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Bu Memleket Bizim Platformu tarafından 24 Nisan 2021 Cumartesi günü düzenlenecek “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinliğine destek veriyor ve üyelerimizi -pandemi kurallarına uyarak -etkinliğe katılmaya ve destek olmaya davet ediyoruz.”

Bu habere tepkiniz:



23/04/2021 14:04