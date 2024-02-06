Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “6 Şubat depremlerinin 1. yılında acımız, yasımız dinmedi!” diyerek, tüm yöneticilere, olası depremlerin afete dönüşmesini önlemek için ivedi adım atmaları yönünde çağrı yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023’de Türkiye’de yaşanan depremin, tarifi anlatılmaz, acı ve kayıplarla afete dönüştüğü kaydedildi.

“Bizler Kıbrıslı Türkler olarak da bu depremden olumsuz etkilenmiş ve başta Adıyaman’daki İsias Otel’deki çocuklarımız olmak üzere bir yerde birçok kayıplar vermemize neden olmuştur. Kayıplarımızın ve kaybolan geleceğimizin acısın halen içimizde hissetmekteyiz. Her gün yasımızı tutmaya devam ediyor ve gelecek nesillerin de unutmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, depremlerin aslında bilimin öngörebileceği doğa olayları iken insanlığın depreme karşı gerekli önlemleri almaması neticesinde afetlere dönüşebilmekte olduğu kaydedildi.

Bir yıl önce yaşanan deprem ve sonrasındaki afetten sonra da Kıbrıs’ın kuzeyinde depreme karşı binaları, okulları, hastaneleri güçlendirmek, güvenli hale dönüştürmek için çalışmalar başlatıldığı kaydedilen açıklamada, KT İnşaat Mühendisleri Odası raporlarında birçok kamu hastanesinin, okulun depreme karşı güvenli olmadığı ve güçlendirilmesi gerektiği raporları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçen 1 yıl süresince üzülerek belirtmek isteriz ki, maalesef sonuç alıcı bir adım atılmamış, gerekli güçlendirmeler yapılmamıştır.

Afetler sonrası toplumun ihtiyacı olacak olan sağlık sisteminin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için sağlık tesislerimizin ayakta kalması hayati derecede önemlidir. Bu nedenle depremde yüksek riskli saptanan sağlık tesislerimizin güçlendirilmesi için ivedi adımlar atılmalıdır.

Tekrardan vurgulamak isteriz ki, depremleri değil, ama depremlerin afete dönüşmesini önleyebiliriz.

Tüm yöneticilerimizi olası depremlerin afete dönüşmesini önlemek için ivedi adım atmaya davet ederiz.”