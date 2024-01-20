Tabipleri Birliği: Sağlık Bakanlığı sınıfta kaldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın sivrisinek ilaç alım ihalesinin Rekabet Kurulu tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tabipler Birliği, halk sağlığı adına yakından takip ettikleri ve birçok kez uyarılarda bulundukları sivrisineklerle mücadele konusundaki duyarlılıklarını kamuoyuna bir kez daha hatırlattı.

Birlik, yaptığı açıklamada, "Tüm katkı ve iş birliğimize rağmen süreci yönetemeyen Sağlık Bakanlığı maalesef ki sınıfta kalmıştır." ifadesini kullanarak Bakanlığı eleştirdi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın açtığı ilaç alım ihalesinin Rekabet Kurulu kararı ile iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye, gereken tüm önlemleri almaya davet ederiz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, halk sağlığı adına yakından takip ettiğimiz ve birçok kez uyarılar yaptığımız sivrisineklerle mücadele konusundaki duyarlılığımız kamuoyunun bilgisindedir.

Tüm katkı ve iş birliğimize rağmen süreci yönetemeyen Sağlık Bakanlığı maalesef ki sınıfta kalmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ilaç alım ihalesi Rekabet Kurulu kararı ile iptal edilmiştir.

Sivrisineklerle mücadelede bilimsel ve en doğru yöntemi belirlemek üzere Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği dâhil tüm paydaşların katılımıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştı. Ancak Komitenin karar üretmesi beklenmeden Bakanlık, ihale içeriğini de değiştirmek suretiyle alelacele ilaç alım ihalesine çıkmıştı. İhalenin iptal edilmesini, doğru uygulamaların hayata geçirilme olanağı yaratması bakımından oldukça olumlu buluyoruz.

Konuya yaklaşırken biyolojik çeşitliliğe sahip, korunması gereken alanlarda kimyasallar sınıfına giren ilaçların ekolojik açıdan olumsuz sonuçlar yaratabileceğinden ciddi kaygı duyduğumuzu ifade etmiştik. İhalenin iptalini dikkate alarak aynı şekildeki bir ihalenin tekrarlanmamasını talep ediyoruz.

Konu halk sağlığı, çevre sağlığı ve ekoloji açısından çok hayati bir konudur. Sağlık Bakanı Sn. Hakan Dinçyürek’i bu konuda acilen harekete geçmeye çağırır, paydaşlar ve yerel yönetimlerle birlikte, sivrisineklerle başta fiziksel, kültürel ve biyolojik mücadele olmak üzere gereken tüm önlemleri almaya davet ederiz."