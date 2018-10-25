Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile Çocukları Kucaklıyor

Müzikli bir oyun olan Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni’nde , teknolojinin insanlar üzerinde yarattığı etki, doğa ile zayıflayan bağı ve yön kaybını bir çocuk ekseninde ele alıyor.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Erdoğan Kavaz’ın yaptığı oyunda, Pınar İnandım, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı rol alıyor.

5 yıldır çocuk tiyatrosuna destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, bugüne kadar 27 binden fazla çocuğu tiyato ile buluşturdu. Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’nin bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun katkıları ve bağımsız sanat için bir araya gelen genç kadrosu So Kolektif işbirliğiyle gerçekleşen “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli tiyatro oyunun ilerleyen günlerde KKTC genelindeki çocuklarla buluşmaya devam edecek.

OKUL MÜDÜRLERİ OYUN HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ AKTARDILAR

Gelibolu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ile Arapahmet İlkokulu müdürleri oyunu değerlendirerek, bu etkinliklerin önemine vurgu yaptılar .

Gelibolu İlkokulu Müdürü Cenk Uyaroğlu “Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni” isimli müzikli çocuk oyununun güzel ve eğitici bir oyun olduğunu belirtti. Uyaroğlu, “çocuklarımız elektronik ortamda çok zaman geçiriyorlar. İnşallah oyunda anlatılan konudan ders alınır. Bu tür projelerin devamını temenni ederim” dedi.

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şenel Beliğer öğrencilerin oyunu beğendiklerini ve memnun olduklarını söyledi. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Beliğer, “Çok güzel bir etkinlikti. Bu tür etkinliklerin çeşitlendirilmesi bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Arapahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ise öğrencilerin oyundan memnun kaldıklarını ve güzel bir oyun izlediklerini belirterek, “bu tür etkinlikler önemli. Devamının gelmesi bizleri memnun edecektir.” dedi.

ERDOĞAN KAVAZ: “PROJEYE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİM “

Oyunun yazarı ve yönetmeni Erdoğan Kavaz oyunla ilgili şunları söyledi :

“Yola çıkarken bir çocuk oyunu yazmayı düşünmüyordum. Ancak çocukluğumdaki karakterler ve anıların bugünün çocuklarıyla buluşup tiyatro ile kucaklaşması düşü beni çok heyecanlandırdı. Tabtab’ın Beklmedik Serüveni bu düşün gerçekleşmesi. Öncelikle projeye destek veren arkadaşlarıma ve bizlere kanat açan Limasol Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumuna çok teşekkür etmek isterim. “

İPEK HALİM: “27 BİNDEN FAZLA ÇOCUK İLE TİYATROYU BULUŞTURDUK”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’nin bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Halim de 5 yıldan beridir çocuk tiyatrosuna destek verdiklerini ve çocukların gelişimine katkı koyduklarını belirtti. Halim ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde İskele, Lefke, Girne, Mağusa ve Lefkoşa bölgelerinde olmak üzere 27 binden fazla ilkokul öğrencisini tiyatro ile buluşturduklarını belirtti, “ Bu oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM KAVAZ SOYKAN: “TİYATRO ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN DUYGUSU KAZANDIRIR”.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, “Oyun hem eğlendiriyor hem de eğitiyor. Çocuk tiyatroları geçmişten günümüze çocukların eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Tiyatro çocuklara özgüven duygusu kazandırır ve kişisel gelişimine katkıda bulunur. Bizler de kurum olarak çocukları tiyatro ile buluşturmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

HÜSEYİN KEMALER: “TİYATRO, ÇOCUKLARIN GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENMESİNİ SAĞLAR”

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler; Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun çevre, spor, sağlık ile kültür ve sanat alanında çalışmalar yaptığını belirterek “tiyatro çocukların gözlem yoluyla öğrenmesini sağlar ve korkularıyla başa çıkabilmeyi öğretir. Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeliyiz. Bizler bu görevi üstlenerek çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak için yola çıktık ve binlerce çocuğa ulaştık. İlerleyen dönemlerde de çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.