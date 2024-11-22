Tabur: Patates ve benzeri sorunların çözümü planlamaya dayalı adımlar ve kooperatifleşmedir

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Tabur, patates ve benzeri sorunların çözümünün planlamaya dayalı adımlar ve kooperatifleşme olduğunu kaydetti.

Tabur yaptığı yazılı açıklamada, “Sıkıntı arz-talep dengesinin bozulmuş olmasından kaynaklıdır. Bir ürünün fiyatını belirleyen en önemli etken arz-talep dengesidir. Arz az, talep fazla ise fiyat yükselir, bu evrensel bir kuraldır” dedi.

Tarım arazilerinde ekilen ürünler açısından kuraklık ödemeleri gibi unsurlar nedeniyle kolaya kaçıldığını, patates için uygun olan arazilerin daha ziyade tahıl üretimi için kullanıldığını savunan Tabur, verim düşüklüğünün yanında artan bir nüfus olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın patates dikimine uygun verimli toprakları tespit ermesi ve bu arazileri kiralarken patates dikme şartı getirmesi gerektiğini ifade eden Tabur, üretici maliyetlerinin azaltılması için doğru zamanda doğru destekleme politikaları uygulanması gerekliliğini de belirtti.

Geleceğe dönük üretimi artıracak planlamalar yapılması ve kooperatifleşmenin de teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Tabur, “Kooperatifleşme ile girdi, depolama, personel ve benzeri maliyetler düşürülebilir. Kooperatiflerin bilimsel temelde planlanması ile üretimin artması mümkün kılınabilir” dedi.